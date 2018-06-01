РИАМО - 1 июн. Специалисты Роспотребнадзора расскажут о безопасности в детских лагерях родителям, которые позвонили на горячую линию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Специалисты расскажут, как правильно выбирать детские товары, обувь, игрушки и одежду. Кроме того, родители узнают, на что следует обратить внимание при выборе летнего лагеря для ребенка», - говорится в сообщении.

Получить консультацию по вопросам детского отдыха можно будет в течение всего летнего сезона. Для этого нужно позвонить по телефону колл-центра: 8(495)785-37-41 (добавочные телефоны по вопросам защиты прав потребителей: 103, 105) и по телефонам: 8(495)687-40-57, 8(495)616-67-94.

Обращения принимаются с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:45 по пятницам, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

Помимо этого, можно направить письмо на электронную почту: uprav@77.rospotrbnadzor.ru или обратиться в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Москве. Она расположена по адресу: Графский переулок, дом №4/9, первый этаж, кабинет 106.

«В столице уделяют много внимания организации детского отдыха. Ребята-льготники отправляются по путевкам от города в Подмосковье, на черноморское и азовское побережья, в Поволжье и другие регионы России, а также в Белоруссию. В этом году Москва организовала выездной летний отдых для более 100 тысяч ребят», - добавляется в материале.

Тех, кто не смог уехать из города, ждут в лагерях и в летних образовательных сменах. В этом году детей от семи до 14 лет принимают 247 центров дневного пребывания. В программе — экскурсии, мастер-классы, спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, уроки профориентации, игры.