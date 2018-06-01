РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Жители микрорайона Северный Балашихи в ходе приема попросили председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова помочь с включением их домов в программу капремонта, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».В пятницу Брынцалов провел прием в Балашихе. К нему обратились жители микрорайона Северный и член общественной палаты горокруга Александр Долгов. Жители рассказали о проблемах с управляющей компанией, а также попросили оказать помощь с включением их домов в программу капремонта.

«Благодаря вашей поддержке нас включили в список. Но оказалось, что фонд внес всего две крыши на следующий год (на 2019 год – ред.), а у нас пять домов, в которых необходимо провести работы», – сказал Долгов.

Кроме того, жители обратили внимание еще на одну проблему: из-за реконструкции автодороги М-7 они могут лишиться пешеходного перехода, соединяющего микрорайоны Северный и ВНИИПО.

«Дети из ВНИИПО учатся у нас. Как они будут ходить в школу, непонятно», – сказала жительница микрорайона Северный.

Брынцалов пообещал разобраться в этом вопросе.