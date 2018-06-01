РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Подольские байкеры показали воспитанникам учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемы безаварийного вождения в рамках празднования Дня защиты детей в пятницу, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Подольске в пятницу представители ГИБДД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Подольске, представитель уполномоченного по правам человека в округе и мотоциклисты регионального общественного движения «Вольница» поздравили воспитанников учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с праздником.

«Они поздравили ребят, сказав им напутственные слова, а педагогов - с окончанием учебного года и наступлением летних каникул. Но самое интересное для воспитанников состоялось на улице, где мотоциклисты из мотоклуба «Вольница» показали приемы безаварийного вождения, акцентировав внимание на обязательном использовании полного комплекта мотоэкипировки в целях безопасности», - говорится в сообщении.

Помимо этого, инспектор мотогруппы 8 батальона ДПС рассказал о юридических аспектах управления мототехникой, а также познакомил детей с техническим оснащением патрульного мотоцикла ДПС. Дети также смогли посидеть в автобусе оперативного штаба и познакомиться с действием спецсигналов.