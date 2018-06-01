РИАМО – 1 июн. Руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов покинул пост на этой неделе в связи с достижением пенсионного возраста, передает в пятницу «Интерфакс».

По той же причине со своей должности ушел глава управления кадров центрального аппарата Следственного комитета (СК) Виктор Долженко.

«Оба генерала, Долженко и Дрыманов написали рапорты об уходе в отпуск с последующим увольнением со службы в органах Следственного комитета на пенсию», – сказал источник агентства.

Долженко был назначен на должность весной 2011 года, Дрыманов – в конце 2015 года.

Дрыманов является свидетелем по коррупционному уголовному делу против генералов СК – главы управления собственной безопасности ведомства Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова.

Все трое были задержаны летом 2016 года по делу о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Максименко в апреле 2018 года был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей за получение двух особо крупных взяток, в том числе 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова за указанные действия в пользу Кочуйкова.

По словам Никандрова, дававшего в качестве обвиняемого показания в суде, следствие считает, что денежные средства он получил от своего шефа Дрыманова.

Со своей стороны Дрыманов отрицал в суде свою причастность к преступлению, утверждая, что следствие Федеральной службы безопасности намерено доказывать его причастность к взяткам «любыми способами».