РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В подмосковном Дзержинском в 2018 году по региональной программе планируют отремонтировать четыре дороги, сообщил «РИАМО в Люберцах» депутат Московской областной думы Владимир Жук.

В пятницу вместе с молодогвардейцами Жук проверил, как ведется ремонт дорог в Дзержинском. Парламентарий осмотрел ремонт дорожного полотна на Лазуринском бульваре.

«В Дзержинском по региональной программе в 2018 году отремонтируют четыре дороги по улицам: Школьная, Строителей, Лесная (дорога к Новому кладбищу) и на Лазуринском бульваре, обновлением которого в настоящее время заняты подрядчики», - сказал Жук.

Он уточнил, что ремонт дорог проводится на условиях софинансирования: средства выделены из регионального и городского бюджетов. Большая часть – из областной казны.

«С 28 мая стартовала муниципальная неделя для депутатов регионального парламента. Основное внимание мы уделяем проверке ремонта дорог. Уже были в Лыткарине, Котельниках, Видном. Сегодня в Дзержинском видим, что региональная программа – в действии», – пояснил Жук.

Он добавил, что в этом году в Московской области будет отремонтировано более 3 тысяч километров дорог.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Хомяк отметил, что серьезных проблем с дорогами в городе нет, есть лишь недочеты, которые во время ремонта будут устранены.