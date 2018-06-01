РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В пятницу в подмосковной Балашихе в честь Дня защиты детей выступили духовые оркестры, праздник прошел на четырех городских площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Балашихе впервые прошли Ассамблеи духовых оркестров, это инициатива детской духовой музыкальной школы №2.

«Идею поддержала администрация города, министерство культуры Московской области и региональное отделение Российского духового общества. Мы решили совместить проведение ассамблей с Днем защиты детей, поскольку подавляющее большинство участников фестиваля - дети», - сказала начальник отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Она добавила, что духовые оркестры выступили на четырех площадках: на бульваре «Пехорка», в сквере у фонтана на проспекте Ленина, в также у западной и северной трибун Ледового дворца «Арена «Балашиха»».

В ассамблеях приняли участие младший оркестр первого музыкального кадетского корпуса имени Александрова из Химок, а также три коллектива из Балашихи – эстрадно-джазовый оркестр «Звезды Ретро», детский духовой оркестр Дворца творчества детей и молодежи из Железнодорожного, и оркестр «Виват» детской духовой музыкальной школы №2. В финале праздника вместе с духовыми оркестрами выступил сводный хор детских школ искусств города.

Кроме того, на площади у Ледового дворца отметили открытие первой смены в летних школьных лагерях. Перед детьми выступили творческие коллективы города. Инспекторы ГИБДД напомнили подросткам о правилах поведения на дорогах. Дети из команды юных инспекторов дорожного движения школы №30 провели флешмоб безопасности.