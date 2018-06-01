РИАМО – 1 июн. Радиоактивные металлы уран и радий, кислоты, токсичный яд и другие запрещенные химические реагенты обнаружены в квартире сотрудника компании-поставщика системного обеспечения на юго-западе Москвы, передает в пятницу «Интерфакс».

«Во время обыска в квартире дома на улице Дмитрия Ульянова живущий в ней мужчина добровольно отдал сотрудникам спецслужб ряд запрещенных и радиоактивных веществ: уран, радий, толуол, ацетилхлорид, метилцианид, уксусный ангидрид, натриевую селитру, метанол, серную и соляную кислоты», - сказал источник агентства.

По его словам, житель квартиры - химик по образованию, но работает в одной из российских компаний, поставляющих системное обеспечение банкам и компаниям госсектора.

«Изъят металлический контейнер, в котором, предположительно, хранится урановая руда весом около 150 граммов. Кроме того, изъяты четыре стеклянные емкости с желтым порошком весом один килограмм», - сказал источник.

По его словам, квартира мужчины была обследована специалистами Федерального государственного унитарного предприятия «Радон», куда изъятые вещества были отправлены на временное хранение.

«По данному факту проводится проверка», - добавил собеседник агентства.