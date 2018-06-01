РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В подмосковной Балашихе в пятницу прошла спартакиада среди работников сферы ЖКХ, в ней приняли участие шесть команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Соревнования прошли на территории спортивного центра «Метеор» в Балашихе. В них приняли участие компании «Балашихинская электросеть», «Тепловые сети», «Созидание», «Домоуправление», «Водоканал» и «Жилсервис» из Реутова. Последние стали победителями соревнований. На втором месте расположилась «Балашихинская электросеть», а на третьем – «Домоуправление». Призеров наградили грамотами и кубками.

«Уже более 10 лет мы проводим спартакиаду среди работников сферы ЖКХ. До этого она проходила на стадионе «Орион» в Железнодорожном, в Реутове, неоднократно в деревне Шевелкино в Щелковском районе. Сегодня мы провели спартакиаду на территории спортивного центра «Метеор», в которой приняли участие шесть команд», – сказала председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Балашихинского района Елена Садофьева.

Она добавила, что главной задачей спартакиады является пропаганда здорового образа жизни, создание благоприятной атмосферы и сплочение трудовых коллективов. Участники состязались в восьми дисциплинах: дартс, гиревой спорт, подъем переворотом на перекладине, упражнение на пресс, мини-футбол, перетягивание каната, беговая и футбольная эстафеты.