РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с представителями Московской железной дороги (МЖД) проведет проверку наземного перехода через железнодорожные пути рядом со станцией «Валентиновка» в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обследование данного перехода инициировано региональным Минтрансом после обращений жителей.

«Представители ведомства и железнодорожники проверят нормативное состояние перехода, после чего будут приняты соответствующие решения», – говорится в сообщении.

В 2015 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на станции «Валентиновка» построили новый современный пешеходный переход, расположенный в 280 метрах от перехода, его планируют проверить. Новый переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, накопительными площадками, резинокордовым настилом, ограждением и знаками. Он отвечает всем требованиям безопасности пассажиров.