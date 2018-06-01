РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил центру комплексного развития детей и семейного досуга для родителей «Ковчег» в Раменском районе Подмосковья сертификат на приобретение умного интерактивного пола, сообщила в пятницу журналистам директор центра «Ковчег» и президент благотворительного фонда «Наследие Отечества» Надежда Буракова.

В Международный день защиты детей губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки посетил центр детского развития и семейного досуга «Ковчег» в Кратове Раменского района.

«Нам подарили сертификат на приобретение интерактивного пола - это современная вещь по реабилитации для детишек-инвалидов, которая имитирует, как вы идете по воде, звуки, птиц, движение. Это очень дорогой аппарат, мы его не могли себе позволить. Через Минсоцразвития Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.) сделал такой подарок», - сказала Буракова.

Она отметила, что такого инструмента в Раменском районе раньше не было.

«У нас работает программа «Все вместе» совместно с министерством культуры Московской области по инклюзивному образованию детей. Это мастер-классы, кружки, литературные гостиные, праздники, которые вместе с ними устраиваем для детей в течение всего года, на протяжении уже трех лет», - добавила Буракова.

Она отметила, что центр также реализует проект «Дорога новых возможностей» совместно с городским поселением Кратово.

«Это более серьезный проект по социальной реабилитации детей-инвалидов, по инклюзии, по совместным занятиям. На этот проект по гранту получили 2 миллиона рублей. В сентябре уже заканчивается это мероприятие», - сказала Буракова.

По ее словам, на базе «Ковчега» открыта социальная служба, в которую может обратиться любой родитель Раменского района, городов Жуковского и Бронницы и узнать о мероприятиях, которые проходят в центре.

«Все занятия по проектам бесплатные. Они в рамках работы благотворительного фонда «Наследие Отечества», - сказала Буракова.

Кроме того, уже пятый год центр совместно с комитетом образования Раменского района организует летний лагерь дневного пребывания для 45 детей в смену.

Деятельность центра «Ковчег» направлена на организацию досуга детей и взрослых всех возрастных категорий. В нем занимаются около 400 детей из них более 100 инвалиды, которые занимаются бесплатно, а в течение года центр посещают около 3 тысяч человек. В центре располагаются классы для занятий, актовый и выставочный залы, собственная столовая и спортивный зал.