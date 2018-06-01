РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В Подольске возбудили уголовное дело и заключили под стражу подозреваемого в краже «Газели» с имуществом на сумму более 2,8 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Гражданин П. на Симферопольском шоссе в Подольске, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, похитил «Газель», стоимостью 230 тысяч рублей и имущество, которое находилось в кузове, на общую сумму более 2,8 миллионов рублей. После чего вместе с другими участниками преступления скрылся.

«Сотрудниками СУ УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ («Грабеж, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Данного гражданина задержали, ему предъявлено обвинение», - сказал Дзотцоев.

Подольским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в том числе с учетом позиции Подольской городской прокуратуры.

Обвиняемый в ходе судебного заседания заявил, что желает остаться на свободе, так как данного преступления не совершал. Однако он был опознан потерпевшим.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за уголовным делом.