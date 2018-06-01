РИАМО - 1 июн. Пассажиры не смогут воспользоваться северным вестибюлем станции «Каховская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с вечера пятницы до утра 4 июня, там будет проводиться ремонт, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Для проведения ремонта в пассажирской зоне станции «Каховская» с 22:00 1 июня до 5:00 4 июня будет временно закрыт ее северный вестибюль (выход к Чонгарскому бульвару). Для входа в метро и выхода в город для пассажиров будет открыт южный вестибюль (выход на улицу Каховка), а также вестибюль станции «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии», - говорится в сообщении.

Для ремонта специально были выбраны вечерние часы пятницы и выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства и попросили быть внимательными при планировании поездок.