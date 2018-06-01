РИАМО – 1 июн. Автор книжной саги о юном волшебнике Гарри Поттере и школе чародейства «Хогвартс» Джоан Роулинг поделилась ближайшими планами во время общения с фанатами на своем сайте, сообщает Газета.ru.

«По ее словам, сейчас она намерена заняться созданием новой книги для детей, которая не будет относиться к миру Гарри Поттера и за которую писательница планирует сесть последние шесть лет», - говорится в сообщении.

Также Роулинг уже пишет сценарий к третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» — приквела киносерии о Гарри Поттере.

Премьера картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», второй части приквела, должна состояться в России 15 ноября 2018 года.