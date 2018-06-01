РИАМО - 1 июн. Первую в этом году детскую площадку, установленную по программе губернатора «Наше Подмосковье», открыли в поселке Столбовая городского округа Чехов, всего в этом голу планируют установить 200 таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сегодня, по поручению губернатора Андрея Воробьева ко Дню защиты детей министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин торжественно открыл первую в этом году детскую площадку, установленную по программе губернатора «Наше Подмосковье», расположенную в поселке Столбовая городского округа Чехов», - отмечается в сообщении.

Как отметил Хромушин, в этом году элементы детских площадок, которые используются для их оборудования, выбирали совместно с наиболее активными родителями из Ассоциации председателей советов многоквартирных домов по каталогам зарубежных и отечественных производителей.

«Далее мы передали отобранные элементы в подрядные организации, и они за зимний период наладили их производство. Сегодня все без исключения элементы детских площадок по губернаторской программе производятся на территории Московской области», - пояснил министр.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже пятый год подряд. В период с 2013 по 2017 годы в рамках программы уже установлен 521 современная детский игровой комплекс. При этом более 50 тысяч детей получили доступ к безопасному проведению своего досуга во дворе.

«В течение этого года будет установлено еще 200 таких площадок, к концу сезона у нас появятся 721 высококлассная детская площадка. Если сложить все губернаторские площадки вместе, то резиновым покрытием можно укрыть территорию почти 30 гектаров. Кроме того, более 5 тысяч детских площадок было установлено, заменено и отремонтировано муниципалитетами по программе комплексного благоустройства дворовых территорий», - подчеркнул Хромушин.

На всех площадках применяется двухслойное травмобезопасное покрытие. Все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих все необходимые сертификаты, а также соответствуют всем требованиям ГОСТа. После установки, прилегающая территория всех игровых детских площадок благоустраивается, освещается, оборудуется видеонаблюдением. Затем площадки переходят на баланс муниципалитетов.