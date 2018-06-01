РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. По оценке ГИБДД, дорога, соединяющая подмосковный Красногорск с московским микрорайоном Митино в районе улицы Речной, уменьшит трафик на Волоколамском шоссе до 30%, сообщил заместитель главы администрации горокруга Красногорск Ростислав Мурзагулов на своей странице в «Фейсбук».

«Многие красногорцы спрашивают меня про дорогу в Митино. По договоренности с московскими властями все будет так: мы ее изначально откроем для любых легковых машин бесплатно (грузовым - нельзя, забьют все наглухо сразу). Но по оценке ГИБДД, туда может уйти до 30% трафика с «Волоколамки». Если Митино из-за нас «встанет» - нам придется уменьшать проезд введением оплаты», - написал Мурзагулов.

По его словам, если такое случится - плата будет поступать только и исключительно в Красногорское муниципальное предприятие, обслуживающее в том числе дороги, которому и передана земля с этим проездом.

Дата, когда будет открыта дорога, не уточняется. Сейчас на этом участке работает дорожная техника.