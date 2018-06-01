РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Весной текущего года в Люберцах привели в порядок более 30 общественных территорий по предписанию инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации ведомства.

«По предписаниям инспекторов территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области за весенний период 2018 года приведено в порядок более 30 различных общественных пространств и территорий в городском округе Люберцы», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По итогам проверок управляющие и дорожные организации АО «ЛГЖТ», ООО «УК «Домоуправ» и ООО «Жилтехносервис» навели порядок на общегородских и придомовых территориях. Также очистили территории, прилегающие к торговым и строительным объектам ООО «Агроторг», ООО «Вкусвилл», АО «Дикси Юг», ООО «Торговый Дом СиндиКен» и другие.