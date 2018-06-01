РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 1 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк поздравил жителей городского округа с Днем защиты детей, он пожелал им беречь своих близких.

«Поздравляю с Международным днем защиты детей! Хочу пожелать всем детям домашнего тепла, любви родных и близких. Желаю никогда не знать войны и несчастья, тягот и лишений», – написал Войтюк на своей странице в Instagram.

Глава уверен, что каждый юный горожанин сможет исполнить заветную мечту.

«Пусть беззаботное и радостное детство длится как можно дольше!» – добавил Войтюк.