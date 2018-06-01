РИАМО - 1 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московскую детскую железную детскую дорогу и проехал по ней от Жуковского до Кратова Раменского района, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Маршрут главы региона в Международный день защиты детей пролег от станции «Пионерская» городского округа Жуковский до станции «Юность» Раменского района.

Во время поездки Воробьев пообщался с юными железнодорожниками, в частности, с ученицами старших годов обучения Ольгой Успенской и Эльвирой Нурматовой. Девочки рассказали об истории детской железной дороги, а также о себе и планах поступления в транспортный вуз.

Московская детская железная дорога открылась 2 мая 1937 года. За 81 год своего существования детская дорога познакомила с профессиями железнодорожного транспорта более 45 тысяч учащихся. Было проведено 40 тысяч поездов, обслужено более 3 миллионов пассажиров. Ежегодно 60-65% выпускников поступает в учебные заведения железнодорожного транспорта.

Сотрудники детской дороги проводят учебно-воспитательную и профориентационную работу с учащимися 5-11 классов из 40 общеобразовательных школ Люберец, Раменского, Воскресенского районов и Жуковского. Всего на данный момент там занимаются 765 юных железнодорожников.

Теоретический курс в кружках «Юный железнодорожник» длится с октября по май. За время обучения в кружках ребята знакомятся с техническими устройствами, подвижным составом, нормативами, устройствами СЦБ и связи, должностными обязанностями и правилами техники безопасности на железнодорожном транспорте.

После окончания курса проводятся экзамены, и юные железнодорожники допускаются к учебно-производственной практике в течение лета.

Кроме того, реконструкция материально-технической базы Московской детской железной дороги позволила внедрить новые формы обучения: применение компьютерных программ, тестирование и компьютерные игры в изучении общего курса железных дорог, отработка навыков работы по специальному курсу дежурных по станции, машинистов тепловоза.