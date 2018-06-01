РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 1 июн. Подачу горячей воды в жилые дома в подмосковном Жуковском планируют возобновить 3 июня после завершения профилактических мероприятий, сообщается на сайте администрации горокруга.

«На городской котельной проведена гидравлическая опрессовка, выявлено 23 повреждения на магистральных и квартальных тепловых сетях. Из них на сегодняшний день устранено 12. К пуску горячего водоснабжения сети будут готовы в воскресенье, 3 июня. Все повреждения будут устранены», – сказал главный инженер МП «Теплоцентраль» Юрий Ходак.

Практически весь жилой фонд отапливает муниципальное предприятие «Теплоцентраль», однако есть и другие котельные. Ранее завершились работы на котельной «Зодчий», которая обслуживает несколько домов по улице Строительная. Там также проведена опрессовка тепловых сетей и сетей ГВС, частично заменено и отремонтировано оборудование. Горячая вода у жителей уже есть, она появилась в конце мая.

Остановка городской котельной «Теплоцентраль» произведена 21 мая для опрессовки сетей. Она включает в себя испытания на прочность и герметичность трубопровода, которые проводятся с помощью повышенного давления (в трубы нагнетается вода или воздух). Если во время опрессовки обнаружены дефекты, то проводятся необходимые мероприятия: восстановление целостности изоляции труб, замена элементов системы. Кроме того, ведется промывка труб.