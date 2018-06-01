РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Дом на улице Тарасовской, 14 в Королеве могут ввести в эксплуатацию в августе текущего года, в настоящий момент застройщик устраняет нарушения, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В пятницу в Королеве состоялась встреча дольщиков дома на Тарасовской, 14 с руководителем городской администрации Юрием Копциком, представителями министерства строительного комплекса, Госстройнадзора, следственного комитета и налоговой инспекции.

«Я ничего не могу обещать, потому что уже давно не верю словам застройщика. По их заверениям, дольщики начнут получать ключи в августе этого года (2018 года - ред.). Сейчас в доме устраняются нарушения, в том числе переделывают то, что уже было сделано», – сказал Копцик.

В доме на Тарасовской, 14 до сих пор не решены проблемы с пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, подключением к постоянной схеме электроснабжения, парковкой, благоустройством, также для работы котельной не получен допуск, не расселен дом на Калининградской, 3А и нет пожарного проезда.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Администрация города продолжает контролировать ход строительства.