РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 1 июн. В одном из дворов подмосковного Жуковского в начале июня планируют установить первую площадку для раздельного сбора мусора, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Одна из крупнейших в городе управляющих компаний «Наукоград» станет первопроходцем в области раздельного сбора мусора. Специальные контейнеры установят на улице Луч, дом №5, в начале июня. Планируется установить 5-6 пробных площадок в городе. Если первый опыт окажется удачным, контейнеры для раздельного сбора мусора появятся и в других местах», – говорится в сообщении.

В Жуковском эко-активисты уже проводили акции по раздельному сбору отходов и выставляли пробные площадки. Но УК «Наукоград» планирует наладить их работу на постоянной основе.

Раздельный сбор – это система, при которой отходы разделяются по видам для того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи. Это позволяет избежать загрязнения окружающей среды, ведь мусорные кучи не будут разлагаться или гореть на свалках.