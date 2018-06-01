РИАМО - 1 июн. Движение автомобилей ограничили в Юго-Восточном округе Москвы в связи с продлением сроков строительства Кожуховской линии метро и производством работ на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«По 25 августа круглосуточно перекрыта одна полоса на участках: Авиамоторная улица в районе дома №41, строение 1; проезд Энтузиастов в районе дома №23», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 20 июня по 25 августа будет круглосуточно перекрыта одна полоса на участке Авиамоторной улицы от дома №8 до пересечения с Красноказарменной улицей.

Запуск Кожуховской линии метро улучшит транспортное обслуживание москвичей, проживающих на юго-востоке города. «Розовая» ветка соединит семь районов столицы и позволит их жителям экономить 15-20 минут в пути в одну сторону. Также она поможет существенно разгрузить действующую Таганско-Краснопресненскую линию.