РИАМО - 1 июн. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало на 150 тысяч рублей ООО «Кварта» из подмосковной Дубны, которое выпускало фальсифицированное сливочное масло, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В пробе испытываемой продукции (традиционное масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%), выработанной ООО «Кварта» (Московская область, город Дубна) выявлено присутствие жиров немолочного происхождения, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям качества и свидетельствует о фальсификации продукции», - говорится в сообщении.

На основании выявленных фактов ООО «Кварта» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в адрес предприятия направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на сливочное масло. Также информация о факте фальсификации продукции направлена в Роспотребнадзор и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии.

Ведомство подчеркнуло, что подмена полезных элементов в натуральном молочном продукте на жиры немолочного происхождения вводит потребителя в заблуждение, более того, это может быть опасно для здоровья, особенно детей, беременных и пожилых. Подмена молочных жиров также создает угрозу аллергической реакции.

Исследование образца масла провели после обращения в Россельхознадзор администрации Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, расположенного в Солнечногорском районе. Молочный продукт поставлялся в центр для питания пациентов. Что делать с фальсификатом, теперь решит администрация соцучреждения.