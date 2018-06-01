РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Пьяный житель Подольска, угрожая продавщице продуктового магазина, украл две бутылки водки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Житель села Сынково Подольска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая продавщице одного из продуктовых магазинов округа, украл две бутылки водки на сумму около 400 рублей.

«Сотрудниками СУ УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ («Грабеж» - открытое хищение имущества, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья»). В ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что желает остаться на свободе и погасить материальный ущерб. Он признал в полном объеме себя виновным и отметил, что совершил данное преступление в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не отдавал отчета своим действиям», - сказал Дзотцоев.

Подозреваемый дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подольская городская прокуратура обеспечивает надзор за уголовным делом.