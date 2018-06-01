РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В микрорайоне Кучино в Балашихе снесли незаконно установленную торговую палатку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы продолжаем работу по приведению облика нашего города в порядок. Сотрудники управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации ежедневно проводят рейды по выявлению незаконно установленных объектов торговли и в случае их обнаружения выдают собственникам уведомление о демонтаже. В мае было обнаружено 4 незаконных торговых объекта. Сегодня (1 июня – ред.) была демонтирована нестационарная торговая палатка в микрорайоне Кучино по адресу: улица Почтовая, 5», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что еще одну торговую палатку демонтировали в микрорайоне Ольгино на улице Граничная, 4.

С начала текущего года в Балашихе обнаружили и демонтировали 10 незаконных торговых точек. Палатки должны соответствовать единому архитектурному стилю города, а собственникам необходимо иметь договор на размещение торговой точки, договор на вывоз мусора, учетную карту организации, книгу жалоб и предложений.