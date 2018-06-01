РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Иностранца, который украл мобильный телефон, стоимостью 7 тысяч рублей в колледже Подольска, заключили под стражу на два месяца, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Ранее судимый иностранец, который является студентом третьего курса колледжа в Подольске, вместе с сообщником украл мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей. Кроме того, он нанес телесные повреждения пострадавшему. В ходе судебного заседания он заявил, что желает остаться на свободе, поскольку данное преступление не совершал. Однако его опознал потерпевший. Помимо этого, на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев рук злоумышленника.

«Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное статьей 161 УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемого задержали и предъявили обвинение в совершении преступления. Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – сказал Дзотцоев.

Подозреваемому грозит наказание до 7 лет лишения свободы.