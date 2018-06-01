РИАМО - 1 июн. Инструктаж по работе в Московской электронной школе в 2017-2018 учебном году прошли учителя более чем 200 школ столицы, обучение продолжат и в будущем, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ) завершил инструктажи с учителями столичных школ, подключенных к инфраструктуре проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), в 2017-2018 учебном году. Обучение прошли учителя более чем 200 образовательных организаций города. В проекте по обучению преподавателей столичных школ было задействовано до 150 тьюторов одновременно», - отмечается в сообщении.

Торжественная церемония награждения лучших тьюторов, участвовавших в проекте, состоялась в центре информационных технологий «Умный город» на ВДНХ. Награды получили 10 лучших сотрудников. Победители определялись по таким критериям, как индивидуальный подход к учителям, работа с коллективом школ и прочие. Учитывались также и результаты итоговой диагностики деятельности каждого отдельного участника проекта.

В церемонии награждения приняли участие представители ДИТ Москвы, включая руководителя направления «Информационные технологии в образовании» Светлану Романову, а также сотрудники государственных бюджетных общеобразовательных учреждений города Москвы №1357, №2009 и школы «Глория».

«Задача департамента информационных технологий Москвы не только в оснащении столичных школ самым современным IT-оборудованием, но и в обучении учителей навыкам работы с инфраструктурой Московской электронной школы. Наши тьюторы при активном участии и большом желании самих педагогов с этой задачей успешно справились. В следующем году по мере расширения границ проекта мы продолжим проводить инструктажи учителей», - отметила Романова.

Проект «Московская электронная школа» запущен в 2016 году. В настоящее время инфраструктура МЭШ, которая включает в себя интерактивные панели, точки доступа Wi-Fi, сервера и ноутбуки для учителей, есть более чем в трети зданий школ, подведомственных департаменту образования Москвы, а также во всех зданиях школ департамента труда и социальной защиты населения столицы. Идет работа по оснащению инфраструктурой МЭШ оставшихся зданий образовательных организаций.

Библиотека МЭШ в настоящее время содержит 230 электронных учебников, свыше 45 тысяч тестовых заданий, шесть виртуальных лабораторий, более 350 тысяч электронных сценариев уроков, из них более 19,5 тысяч сценариев находится в общем доступе для всех учителей города, причем большинство материалов разработано и размещено самими преподавателями. К созданию контента для МЭШ активно подключился бизнес. На сегодня в электронной библиотеке размещено более 6 тысяч интерактивных приложений.