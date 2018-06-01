РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Госстройнадзор в Королеве выписал ряд предписаний застройщику одного из домов на Тарасовской улице, нарушения до сих пор не устранены, в частности, не решены проблемы с парковкой, сообщил начальник отдела надзора за строительством №4 Главгосстройнадзора Московской области Денис Денисов.

В пятницу в горокруге состоялась встреча дольщиков дома №14 на Тарасовской улице с руководителем городской администрации Юрием Копциком, представителями министерства строительного комплекса, Госстройнадзора, следственного комитета, налоговой инспекции.

«Сотрудники Госстройнадзора провели проверку, после чего были выписаны предписания для устранения нарушений. После проверки к нам не поступило уведомления о устранении нарушений, мы провели повторную проверку и выявили, что нарушения не устранены. Нами приняты меры административного воздействия, материалы переданы в арбитражный суд», – сказал Денисов.

В доме на Тарасовской улице, 14 до сих пор не решены проблемы с пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, подключением к постоянной схеме электроснабжения, парковкой, благоустройством территории. Кроме того, не получен допуск для работы котельной, не расселен дом на Калининградской, 3А и нет пожарного проезда.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. Администрация города продолжает контролировать ход строительства.