РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Молочная продукция из подмосковного Домодедова может попасть на прилавки сети гипермаркетов «Пятерочка», сообщил глава муниципалитета Александр Двойных на своей странице в Instagram.

«Расширяем рынки сбыта для домодедовских производителей. В крупные торговые сети им попадать непросто. Сейчас домодедовские молоко и хлеб можно найти на прилавках гипермаркета «Лента». Магазины «Дикси» также реализуют продукцию Барыбинского молочного завода. Ведем переговоры с сетью гипермаркетов «Пятерочка»», – написал Двойных.

Глава подчеркнул, что основная задача муниципалитета состоит в поддержке местных сельхозпроизводителей.

«В Домодедове запущен проект по автолавкам. На сегодняшний день в округе определено 65 мест для торговли с автолавок продукцией местных производителей и социально значимыми продовольственными товарами», – пояснил Двойных.