РИАМО - 1 июн. Бывшему директору «Седьмой студии» Юрию Итину вызвали скорую помощь, после того как он почувствовал себя плохо в Басманном суде Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Юрию Итину вызвали скорую в Басманный суд, он почувствовал себя плохо», - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд 22 мая продлил Итину, обвиняемому в мошенничестве в рамках дела о хищениях средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах, срок домашнего ареста еще на два месяца, до 19 июля.

22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах, задержали художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла с 68 до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств, выделенных под проект «Платформа», проходят также ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Ранее в отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум судом по ходатайству следствия был избран домашний арест. Относительно Малобродского у следствия изначально были все основания для его содержания под стражей, но по мере расследования эти основания серьезно изменились. По медицинским показаниям меру пресечения фигуранту смягчили до подписки о невыезде.