РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве и побеседовал с пациентами и врачами, передает ТАСС.

«О новом корпусе больницы, который рассчитан на 500 мест и включает в себя центр детского инсульта, Путину рассказали главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, главе государства сообщили, что помощь в больнице получают ежегодно более 120 тысяч пациентов», - отмечается в сообщении.

Также глава государства побеседовал с 16-летней девушкой, которая лечится после инсульта и детально расспросил врачей о том, как проходила операция.

Кроме того, Путин поговорил с шестилетним мальчиком, который восстанавливается после операции по пересадке почки. Мальчик рассказал, что ему не очень нравятся процедуры, потому что они болезненны, а также о том, что любит читать журналы, смотреть мультфильмы и хочет скорее выписаться.

«Потерпи, мой хороший», - сказал ребенку президент.

Во время посещения клиники Путин также присутствовал на сеансе видеосвязи с больницей в Севастополе.