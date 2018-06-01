РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 1 июн. Администрация подмосковного Жуковского совместно с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по Московской области продолжает плановую работу по выявлению объектов недвижимости, право собственности на которые не оформлено в установленном порядке, сообщил глава горокруга Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

В рамках данной работы сотрудники администрации и ИФНС посетили СНТ «Союз-ЦАГИ» и вручили собственникам земельных участков уведомления о необходимости оформления права собственности на строения, находящиеся на земельном участке.

«В соответствии с аэрофотосъемкой, в Жуковском есть около 700 домов, которые необходимо оформить должным образом, на сегодняшний день они не являются объектом налогообложения. Процедура оформления подробно описана в инструкции, приложенной к уведомлению», – написал Войтюк.

Он также отметил, что поступления налога на имущество физических лиц являются источником доходов муниципальных бюджетов и используются для выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные образования, в интересах местного населения.

«Кроме того, в соответствии с пунктом 16 статьи 396 НК РФ, в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы земельного налога по истечение 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные земельные участки, производится налоговым органом с учетом коэффициента 2 вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости», – уточнил Войтюк.