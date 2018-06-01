РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 1 июн. В честь дня рождения поэта и писателя Александра Пушкина в Орехово-Зуеве 6 июня пройдет фестиваль, сообщается на странице Дома культуры в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 15:00.

«Мероприятие, ставшее традиционным для нашего города! Вас ждет Пушкинский фестиваль под открытым небом, где пройдут увлекательные мастер-классы, будет организована фотозона в стиле 19 века. Мы поиграем в сказочные викторины и квесты», – говорится в сообщении.

На празднике также пройдут поэтические батлы, книжные и сувенирные лавки. Телефон для справок: 8(496)422-44-22.