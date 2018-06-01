РИАМО - 1 июн. В Московской области участковые педиатры и терапевты начали получать ежемесячные надбавки к зарплате до 32 тысяч рублей, выплаты привязаны к критериям, по которым работают врачи, сообщил в пятницу журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В пятницу глава региона осмотрел новую детскую поликлинику в подмосковном Жуковском, объединившую два педиатрических отделения. Медучреждение оснастили на высшем уровне, и теперь дети от 0 до 17 лет в одном месте смогут получить консультативно-диагностическую, лечебную, профилактическую и реабилитационную помощь.

«Мы начали новую программу по привлечению терапевтов и педиатров. У нас порядка 1,9 тысячи терапевтов в области и 1350 педиатров. Мы с апреля месяца начали доплачивать 32 тысячи рублей, если каждый специалист выполняет определенные требования», - сказал Воробьев.

Он отметил, что уже первые доплаты начали зачислять терапевтам и педиатрам.

«Эти 32 тысячи рублей привязаны к критериям <…>, которые входят, по сути, в прямую служебную обязанность каждого врача. Это своевременная диспансеризация, прививки, внимательное и вежливое отношение к пациенту», - добавил Воробьев.

Ранее глава региона в ходе ежегодного обращения к жителям поручил увеличить заработную плату терапевтам и педиатрам в подмосковных медицинских учреждениях.

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков уточнял, что для получения данной надбавки в 32 тысячи рублей специалисты должны соответствовать ряду условий: один врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).

На выполнение этого поручения заложено 492 миллиона рублей.