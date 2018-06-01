РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Любой житель подмосковного Домодедова сможет принять участие в заседании совета депутатов горокруга, по решению местных властей в одном из кабинетов будет вестись трансляция, посмотреть которую смогут все желающие, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заседания совета народных депутатов в Домодедове теперь стали открытыми. Создана техническая возможность транслировать заседание в один из специальных кабинетов администрации, где будут располагаться все желающие.

«Для того чтобы попасть на заседание необходимо аккредитоваться за сутки, и администрация обеспечит пропуск и рассадку», – сказал председатель совета депутатов городского округа Леонид Ковалевский.

Кроме того, депутаты утвердили порядок финансирования социальных расходов, связанных с объединением деревень: Заборье, Меткино, Рождественское, Ушмары, Шебанцево с городом Домодедово в единый населенный пункт. Также было принято изменение и дополнение в муниципальный устав о проведение сельских сходов и работы сельских старост.

Ковалевский обсудил этот вопрос с начальниками территориальных отделов и административных округов, которые поддержали решение народных избранников. Депутаты также дополнили список организаций, которые смогут пользоваться муниципальными нежилыми помещениями на безвозмездной основе.

В завершении заседания глава Домодедова Александр Двойных поблагодарил депутатов за то, что все важные решения принимаются оперативно. Кроме того, он вручил грамоту министерства энергетики Московской области депутату Юрию Дремову за высокий профессионализм и большой вклад в развитие энергетики.