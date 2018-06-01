РИАМО – 1 июн. Президент России Владимир Путин одобрил закон, который лишает льгот российских инвесторов с двойным гражданством, передает в пятницу Газета.ru.

«Из понятия «иностранный инвестор» исключаются иностранные граждане, которые имеют российское гражданство», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, иностранными инвесторами больше не признаются зарубежные организации, в которых конечными бенефициарами являются россияне.