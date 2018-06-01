РИАМО - 1 июн. Пожарные смогли сбить пламя в ангарах на Осташковском шоссе в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 11:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, владение 15.

«В 12:05 - объявлен повышенный ран пожара №2, в 12:55 - локализация на площади 3,5 тысячи квадратных метров, в 14:18 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - сообщается на сайте.

Всего к тушению пожара привлекается 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 17 единиц техники.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области уточнил РИАМО, что в Мытищах горят два ангара со строительными материалами.