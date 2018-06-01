РИАМО - 1 июн. Новая поликлиника в подмосковном Жуковском, объединившая два педиатрических отделения, получила самое современное оборудование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе осмотра медучреждения.

«Эта поликлиника, горожане говорят, что очень важная. Дело в том, что была старенькая поликлиника, теперь здесь совершенно другая атмосфера. Все новое, укомплектовано оборудование: УЗИ аппараты, у ЛОРа, у офтальмолога. Здесь все на высшем уровне», - сказал Воробьев.

Новая детская поликлиника объединила два педиатрических отделения №2 и №3, теперь дети от 0 до 17 лет в одном месте смогут получить консультативно-диагностическую, лечебную, профилактическую и реабилитационную помощь.

«Созданы комфортные условия для родителей и для медицинских работников. Здесь есть современное оборудование, все в одном месте. Было затрачено порядка 130 миллионов рублей из них 90 миллионов — из бюджета Московской области в рамках программы губернатора по модернизации системы здравоохранения, а 40 миллионов — из местного бюджета», - уточнил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Кроме того, жители смогут посетить ряд узконаправленных специалистов рядом с домом, что раньше не представлялось возможным, - детского хирурга, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, офтальмолога, невролога, врача УЗИ, врача функциональной диагностики и логопеда.

На территории поликлиники есть диагностическая и лечебная база - это процедурный, прививочный и массажный кабинеты, помещения для забора крови и биологических материалов, а также УЗД, КФД, ЛФК и бассейн для обучения плаванию детей до 3 лет.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщала, что в ближайшие три года для учреждений здравоохранения Подмосковья закупят более 500 единиц оборудования на общую сумму 18 миллиардов рублей. Кроме того, в этом году капитальный ремонт завершится почти в 170 объектах здравоохранения. Все они будут оснащены новым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи населению.