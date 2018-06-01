РИАМО - 1 июн. В Подмосковье в период с января по апрель текущего года показатели младенческой смертности снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Согласно данным Росстата, младенческая смертность в Подмосковье за январь–апрель 2018 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. <…> Младенческая смертность в Подмосковье за этот период составила 3,7 промилле», - сказала Забралова.

Она отметила, что для сравнения, средние показатели по ЦФО и России - 4,7 и 5,1 промилле соответственно.

Как в свою очередь добавил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, устойчивой динамики снижения младенческой смертности удалось добиться, в том числе, благодаря открытию в прошлом году новых центров материнства и детства.

«В Московской области работает целый комплекс новых перинатальных центров, где оказывается вся необходимая помощь беременным женщинам, мамам и малышам. Благодаря высокотехнологичному оборудованию специалистам удается спасать 90% младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела, от 500 граммов», - сказал Марков.

В прошлом году в Подмосковье было открыто пять новых современных областных центров материнства и детства, они появились в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде.