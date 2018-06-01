РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 1 июн. В подмосковном Жуковском в пятницу, в рамках Международного дня защиты детей, прошел турнир по шахматам, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В летней читальне городского парка прошел турнир по шахматам, приуроченный к празднованию Дня защиты детей. В соревнованиях приняли участие 16 жуковских шахматистов в возрасте от 9 лет. Несмотря на холодную погоду воспитанники клуба «Двойной шах» достойно сыграли на открытой площадке», – говорится в сообщении.

Все участники были награждены медалями и книгами о городе.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня, в первый день лета, и совпадает с началом школьных каникул. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.