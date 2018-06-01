РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Парадом семей, концертом и мастер-классами под открытым небом отметили в подмосковном Красногорске День защиты детей в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжества начались в детском городке «Сказочный», затем многодетные семьи, семьи с приемными детьми, молодые супруги и юбиляры семейной жизни прошествовали в парк «Ивановские пруды». Их приветствовали глава Красногорска Радий Хабиров, председатель совета депутатов Сергей Трифонов, члены общественной палаты Мария Кожевникова, Марат Седиков, Вера Иванова, протоиерей Константин Островский и другие.

«Пусть в нашем городе появляется больше детей, и они растут здоровыми и счастливыми. Задача администрации Красногорска в том, чтобы сделать наш город зеленым, уютным и комфортным. Чтобы горожане чувствовали себя счастливыми и их окружала красота», - сказал Хабиров.

В парке состоялся концерт с участием местных творческих коллективов, работало несколько мастер-классов по прикладному творчеству. Гостей угощали чаем из большого самовара и сладостями.