РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска на территории заброшенной военной части за Армейским проездом в пятницу произошел пожар, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Возгорание произошло сегодня (1 июня - ред.) на территории заброшенной военной части за Армейским проездом в микрорайоне Кузнечики. В 13:18 я увидел огонь, а рядом была группа подростков. Судя по всему, они и устроили пожар, а когда не смогли с ним справиться - убежали. В 13:24 я вызвал пожарных, они приехали в 13:40», - сказал очевидец.

Он отметил, что огонь начал распространяться по территории заброшенной военной части, а пламя было высотой около трех метров. На данный момент огонь потушен.

«Огня нет, но что-то на территории все-еще тлеет и идет дым. Могу сказать, что это не первый случай. На данной территории часто что-то горит», - добавил очевидец.