РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Около 200 человек из многодетных семей Люберец отметили День защиты детей в военно-патриотическом центре «Офицерское собрание», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Порядка 200 человек из многодетных семей городского округа Люберцы отметили День защиты детей в военно-патриотическом центре «Офицерское собрание», которое находится в деревне Вялки Раменского района. Присутствовало 120 детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также были представители многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что такое мероприятие проводится пятый год подряд. Три года назад к его организации и проведению присоединилась общественная палата городского округа.

«В программы праздника были эстафеты, интерактивные игры, мастер-классы, ярмарка, консультация психолога, викторины. Все дети получили призы. Их предоставили спонсоры, которыми выступили депутаты городского округа Люберцы», – добавил Ружиций.