РИАМО - 1 июн. В мае завершилось комплексное благоустройство парка в Строгинской пойме в столице, начатое в 2017 году, парк уже открыли для посетителей, сообщил РИАМО в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В парке выполнено мощение дорожек и тропинок плиткой на общей площади более 13,2 тысячи квадратных метров, обустроено более 3,6 тысячи квадратных метров покрытия из гранитной вывески и более 7,3 тысячи квадратных метров велодорожек. В парке появилось пять детских и 12 спортивных площадок, которые оборудованы современными малыми архитектурными формами: безопасными уличными тренажерами, качелями, горками, детскими городками, песочницами и многим другим», – сказал Бирюков.

Он добавил, что по результатам благоустройства парк в Строгинской пойме стал более удобным для семейного отдыха и занятий спортом. Планируется, что он станет новым местом притяжения для жителей Северо-Западного округа Москвы.