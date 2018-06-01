РИАМО - 1 июн. Несовершеннолетний молодой человек попал под поезд «Ласточка» при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте недалеко от станции «Подрезково» в подмосковных Химках, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«По предварительной информации, на станции «Подрезково» электропоездом «Ласточка» сообщением Крюково-Москва смертельно травмирован несовершеннолетний мальчик, переходивший пути в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время проводиться проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства происшествия.