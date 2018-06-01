РИАМО - 1 июн. Площадь новых квартир планируют увеличить за свой счет каждый десятый участник программы реновации из столичного района Северное Измайлово, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Жильцы старых пятиэтажек домов №№3 и 5 по улице Константина Федина в Северном Измайлове улучшат жилищные условия и смогут докупить квадратные метры в новом доме. Его построили в начале этого года.

«Расширять жилплощадь за свой счет собирается каждый десятый собственник. Для них выделены 63 квартиры. Остальные 90% жителей ветхих пятиэтажек согласились с вариантами новых квартир, которые им предложил город. В 104 квартирах уже справили новоселье», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новый дом находится в том же квартале, а это значит, что людям доступны те же социальные и бытовые учреждения, что и раньше.

В адресном перечне стартовых площадок района Северное Измайлово есть еще пять адресов: 15-я Парковая улица, владение 46А; 15-я Парковая улица, владение 42А; улица Константина Федина, дома 13, 15, 17 и 19; район Северное Измайлово, кварталы 49–50, корпус 2; Щелковское шоссе, между домами 90 и 92, корпусом 2.

«Вне зависимости от расположения новостроек при покупке дополнительных квадратных метров участники программы получат 10% скидку от их рыночной цены. Если же хозяин квартиры переезжает в равнозначное жилье, то в течение двух лет после переселения он может изменить свое решение и также получить скидку на покупку дополнительной жилплощади», – уточняется в сообщении.

Получить квартиру большей площади за доплату могут как собственники, так и те, кто живет там по договору социального найма.

Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей. Сейчас в рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. Двадцать восемь из них в 2019 году могут быть готовы к заселению, и с этого фактически начнется подъем первой волны переселения.