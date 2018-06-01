РИАМО – 1 июн. Многофункциональный торгово-офисный центр общей площадью 14 765 квадратных метров начали строить в Ленинском районе Подмосковья, работы планируется завершить в III квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многофункционального торгово-офисного центра в деревне Лопатино Ленинского района», – говорится в сообщении.

В здании общей площадью 14 765 квадратных метров разместится гипермаркет для торговли продуктами питания и товарами народного потребления. Также проектом предусмотрены зоны общего пользования и арендные помещения. В рамках проекта также планируется установить пандусы с поручнями для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории будет обустроена автостоянка для посетителей центра.

«К проверкам объекта будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сообщил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Торгово-офисный центр будут строить за счет средств инвестора. Застройщиком выступил ООО «БИЗНЕС ПЛЮС». Плановое завершение строительства – III квартал 2019 года. После ввода торгово-офисного центра в эксплуатацию появится порядка 400 новых рабочих мест.