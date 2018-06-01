РИАМО - 1 июн. В Москве прошедший май попал в десятку самых теплых с начала инструментальных наблюдений, максимальная температура составила 27,9 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Весна закончилась, можно подводить итоги прошедшего мая и весны в целом в Москве и Подмосковье. Весна в Московском регионе была теплее, чем обычно. Аномалия температуры воздуха за сезон по станции ВДНХ составила плюс 0,8 градуса. А май вошел в десятку самых теплых с начала инструментальных наблюдений», - говорится в сообщении.

Количество осадков за сезон на станции ВДНХ составило 134,5 миллиметра при норме 129 миллиметров.

Май в столице оказался теплее обычного на ВДНХ на 3,1 градуса, на Балчуге на 3,6 градуса. Минимальная температура воздуха в мае 2018 года составила плюс 4 градуса 11 мая, а максимальная 27,9 градуса 2 мая. И самая большая положительная аномалия месяца пришлась на 2 мая, 8,9 градуса.

«За месяц было лишь трое суток, когда температура была ниже нормы. Самым холодным днем стал завершающий день месяца, 31 мая, термометры показали всего плюс 12,4 градуса. Самая теплая ночь отмечалась накануне, 30 мая, было 14,6 градуса», - уточняется в материале.

Количество осадков, выпавших в мае, оказалось в пределах нормы на всей территории города. Основные дожди выпали в столице до 21 мая, а третья декада месяца была сухой. Наибольшее суточное количество осадков пришлось на 19 мая, на ВДНХ выпало 16 миллиметров.

По Московской области распределение осадков в мае было неравномерным: в Новом Иерусалиме выпало всего 13,6 миллиметра осадков при норме 54 миллиметра, а в Павловском Посаде количество осадков превысило норму более чем в два раза, 94,8 миллиметра при норме 44.