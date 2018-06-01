РИАМО - 1 июн. В подмосковной Истре в преддверии мирового чемпионата начнет работу мультимедийная выставка «Интерактивный футбольный мяч», на инсталляциях гости смогут увидеть моменты становления футбола в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Выставка будет организована в музейном центре «Новый Иерусалим». В одном из помещений культурного учреждения расположится конструкция, выполненная в форме половины футбольного мяча. На ней будет транслироваться видеоролик, который расскажет посетителям музея об истории советского и российского футбола, а также насколько этот вид спорта тесно связан с искусством. Повествование о важных датах, матчах и звездах футбола минувшей эпохи будет плавно переходить к творчеству отечественных художников XX века.

«Создание подобного проекта – своевременная и востребованная идея. Не сомневаюсь, что выставка будет иметь большую популярность среди посетителей музея. Ими, кстати, могут стать футболисты сборной Франции, которые будут готовиться к матчам ЧМ-2018 на стадионе «Глебовец». Всегда полезно узнать что-то новое. Тем более, когда речь идет о победном духе нашего футбола более ранних эпох», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».