РИАМО - 1 июн. Более 100 московских школьников приняли участие в открытии экспозиции, посвященной предстоящему ЧМ-2018, экспозиция «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018» посвящена столичным спортивным объектам, реконструированным или построенным в рамках подготовки к мундиалю, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Сегодня (1 июня – ред.), в День защиты детей, в «Доме на Брестской» открылась экспозиция «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018». В торжественном открытии приняли участие более 100 учащихся московских школ», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Для ребят провели экскурсию по объектам выставки, мастер-классы, викторины и сеанс Интерактивной карты. Завершился день занятиями по робототехнике, где школьники могли собрать, сконструировать роботов и научиться ими управлять с помощью специальных алгоритмов программирования.

«Экспозиция посвящена столичным спортивным объектам, реконструированным или построенным в рамках подготовки к чемпионату. Специалисты «Дома на Брестской» подготовили более 70 планшетов с информацией и фотографиями объектов, задействованных в чемпионате. Помимо спортивных объектов, здесь представлены гостиницы, станции метро, МЦК. Особое место занимает реконструкция стадиона «Лужники»», – отметил Левкин.

Также на экспозиции представлена авторская двухметровая копия скульптуры «Гладиатор», оригинал которой установлен перед северной трибуной стадиона «Спартак».

Как отметил организатор мероприятия, директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, изначально предполагалось, что первыми посетителями экспозиции должны стать именно дети, юные спортсмены, и именно 1 июня, в День защиты детей.

«Возведение объектов спорта в столице продолжится и после чемпионата мира по футболу. Вся эта инфраструктура построена и будет строиться, в том числе, для физического развития юных жителей столицы. И мы хотим им первым рассказать об этих объектах», – пояснил Фазылзянов

Вход на экспозицию «Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу FIFA 2018» – свободный. Выставка будет работать по будням до конца года: в понедельник – четверг – с 10:00 до 18:00, в пятницу – до 16:00 по адресу: 2-я Брестская улица, дом №6.